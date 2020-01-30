Барселона отказалась от филиала Эрмитажа, но проявил интерес Мадрид

Власти Барселоны свернули проект строительства испанского филиала Эрмитажа в новом устье порта каталонской столицы. На этой неделе заместитель мэра Жанет Санс заявила, что в существующем виде проект не может быть принят. «Проекты должны подстраиваться под город, а не город — под проекты», - отметила она. Если будет предложен новый проект создания филиала, мэрия его рассмотрит, как и любую другую частную инициативу, добавила Санс. Но место для строительства должно быть выбрано другое.