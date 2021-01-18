Испанский вирусолог призывает срочно ввести домашний карантин на два месяца

Последние новости Испании на русском языке
В условиях растущей заболеваемости коронавирусом в Испании необходимо срочно ввести строгий домашний карантин, считает вирусолог Карлос Перейра — профессор Университета Сантьяго-де-Компостела. Об этом он заявил в интервью Nius Diario.
По его словам, «есть повод для беспокойства» и нужно ввести в стране всеобщий домашний карантин на два месяца. Такой же, как действовал в стране весной 2020 года. Это остановит эпидемию, уверен учёный. Он подчеркнул, что эта мера напрашивалась ещё до рождественских праздников. «Мы не сделали этого? Так давайте сделаем это сейчас! Сделаем ли? Не знаю. Я считаю, что власти боятся и не хотят брать быка за рога», - выразился профессор.
Он отметил, что всплеск заболеваемости, вызванный праздниками, вовсю проявит себя только через месяц после их завершения. В середине февраля будет пик заболеваемости, предсказал Перейра.
Что касается экономических последствий домашнего карантина, вирусолог считает, что в случае его отсутствия они будут ещё болезненнее. «Почему бы нам не спросить компании, какое влияние оказывает на них постоянное открытие, закрытие и полумеры? Разве это их не уничтожает? Разве им не лучше было бы знать, чего ожидать в течение определенного периода времени, а затем знать, что мало-помалу они смогут открыться? », - вопрошает Перейра.
Он предупредил, что, если локдауна не будет, Испании придется потратить ещё два года на борьбу с COVID-19.
Как ранее сообщала noticia.ru, власти Испании, не смотря на многочисленные призывы, пока отказались вводить в стране тотальный локдаун с домашним карантином.