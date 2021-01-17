Минздрав Испании отреагировал на просьбы о домашнем карантине

Последние новости Испании на русском языке
Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья в эту субботу прокомментировал обращения руководства ряда регионов с предложением ввести в стране тотальный локдаун с домашним карантином, как это было весной 2020 года.
По словам министра, правительство сейчас не рассматривает такой вариант развития событий и, несмотря на «очень тревожную» статистику, не считает домашний карантин оправданной мерой. Вполне хватает объявленного до 9 мая режима повышенной готовности, считает чиновник.
С распространением коронавируса пока будут бороться другими методами: продлением комендантского часа и ограничением передвижения граждан. Глава Минздрава пообещал принимать решения только после переговоров с представителями всех ведомств и регионов.
Комментируя появление нового, «британского», варианта коронавируса, Илья рассказал, что в Испании подтверждено около ста таких случаев. Это пока не критично на фоне 150 тысяч новых случаев COVID-19, которые выявляются в стране каждую неделю.
Есть и другие разновидности «ковида», за которыми тоже следят, напомнил министр: южноафриканский, южноамериканский, японский.
Что касается всплеска заболеваемости, который сейчас наблюдается в Испании, то Илья уверен, что в этом виноваты рождественские и новогодние праздники.