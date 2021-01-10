Главный испанский эксперт по коронавирусу выступил за тотальный локдаун

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Луис Энхуанес возглавляет лабораторию при Верховном совете по научным исследованиям (CSIC), которая занимается изучением COVID-19. Он считается главным в Испании экспертом по коронавирусу. В интервью TVE Энхуанес одобрил действия министра здравоохранения Сальвадора Ильи, но выступил за более жёсткие ограничения для борьбы с пандемией.
«Я полагаю, что по мере того, как ситуация будет усложняться, нам придётся что-то менять, потому что цифры, которые мы видим, неприемлемы», - заявил вирусолог. «С учетом серьезности положения я не понимаю, почему мы тянем», - добавил он. Он напомнил, что «всегда выступал за тотальный, максимально строгий, локдаун». «Уж лучше полностью все закрыть на две недели, а потом постепенно ослаблять меры», - уверен эксперт. Он считает, что статистика такова, что власти всё равно придут к этому решению.
«Такое ощущение, что все ждали, когда пройдут рождественские праздники. Они закончились, и пора принимать кардинальные меры. Мы должны действовать жёстко, потому что показатели, которые мы видим в некоторых автономиях, чрезвычайно высоки», - подчеркнул он.
Министерство здравоохранения в пятницу сообщило о 25 456 новых случаях заражения. Таким образом общее число заболевших в Испании превысило отметку в 2 миллиона человек. А число жертв коронавируса составило 51 874 человека. Увеличилась и средняя заболеваемость — до 350 случаев на 100 тысяч жителей.