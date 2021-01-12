Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Испании после праздников

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Власти Испании сообщили о рекордном росте числа заболевших коронавирусом после новогодних праздников. В понедельник Министерство здравоохранения отчиталось о 61 422 новых случаях, это максимальный показатель за время пандемии. 401 человек погиб. Заболеваемость составила 435 человек на 100 тысяч жителей. Ещё в пятницу она составляла 350 человек. Всего с начала эпидемии в стране заболели COVID-19 2 111 782 человека, а умерли 51 874.
С понедельника в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации некоторые регионы начали ужесточать ограничения. Так, Андалусия, где число заболевших выросло в четыре раза, закрылась по периметру на въезд и выезд и продлила комендантский час. В Мадриде закрыта 41 зона и 14 муниципалитетов. В совокупности в них проживают 1,2 млн человек. Мурсия закрыла бары и рестораны в 36 населённых пунктах, включая столицу автономии.
В понедельник в Испанию прибыла новая большая партия вакцины от коронавируса — 350 тысяч доз. Из-за сильнейшего снегопада и наледи возникли сложности с доставкой вакцин в Мадрид.