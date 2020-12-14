Зарплаты мигрантов на 13% ниже, чем у граждан принимающих стран

Последние новости Испании на русском языке
Заработная плата мигрантов в среднем на 13% ниже, чем у граждан принимающих стран, сообщает Международная организация труда (МОТ). Эти данные приводит испанское информационное агентство Europa Press.
А в некоторых некоторых странах, в частности, на Кипре, в Италии и Австрии, разница в заработной плате за час одной и той же работы еще больше — 42%, 30% и 25% соответственно. Но в целом по Евросоюзу разница меньше — около 11%. В докладе говорится, что разрыв в заработной плате увеличился во многих странах за последние пять лет.
«Мигранты часто сталкиваются с неравными условиями на рынке труда, особенно с точки зрения заработной платы, доступа к занятости и обучению, условий труда, социального обеспечения и членства в профсоюзах», - прокомментировали в МОТ.