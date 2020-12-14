Что произошло через год с компанией, которая первой в Испании перешла на четырёхдневку?

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Компания Software DELSOL (Хаэн) (занимается программным обеспечением) стала первой в Испании, которая перешла на четырёхдневную рабочую неделю. Это было почти год назад. И теперь её представители рассказало о том, как сложилась судьба компании за это время.
Noticia.ru писала в начале января о переходе Software DELSOL на новый режим работы. Нововведение было официально утверждено со 2 января. Оно касалось всех работников, чьи обязанности не связаны напрямую с общением с клиентами. Такие сотрудники начали работать с понедельника по четверг. Остальные же отдыхают в субботу, воскресенье и ещё один день недели, который постоянно меняется. Продолжительность рабочего дня не изменилась. Это по-прежнему восемь часов в день. Пандемия позже внесла свои коррективы. С марта сотрудники работают удалённо.
И вот, почти через год, глава службы по связям с общественностью Хуан Антонио Мальенко рассказал, что за это время компания увеличила штат и улучшила условия труда. По его словам, деятельность Software DELSOL остаётся прибыльной, несмотря на экономический кризис в стране и мире. Издержки на обеспечение рабочего процесса снизились, а экономические показатели выросли. Также вырос уровень удовлетворённости сотрудников.
Напомним, власти Испании обсуждают возможность перехода на четырёхдневную рабочую неделю. Об этом заявил в начале декабря второй вице-президент правительства Пабло Иглесиас. Это, по мнению чиновников, может способствовать созданию новых рабочих мест.