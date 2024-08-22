Zara запустит шопинг-стримы в Испании

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Группа Inditex решила запустить в Испании новый формат продаж, хорошо зарекомендовавший себя в Китае.
Там Zara каждую неделю транслирует пятичасовые шопинг-шоу в Douyin — китайской версии TikTok. Модели в непринуждённой манере демонстрируют одежду, примеряют обувь и аксессуары. А у зрители могут оформить заказ, не отходя от экрана. Такие стримы увеличили продажи на 50%.
Теперь то же самое внедрят в Испании. Вести стримы будут «очень известные» люди, заинтриговали представители Inditex.