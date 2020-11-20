Volkswagen создал электрический кроссовер специально для Европы

В следующем году концерн Volkswagen приступит к продажам нового электрокара — кроссовера ID.5. Однако его начнут в первые годы реализовывать только в рамках европейского авторынка.
Как сообщает Car.ru, это связано с популярностью версии ID.4, которая станет в ближайшие пару лет основной электрической машиной авобренда. Стоит отметить, что транспортное средство станут собирать в стенах автозавода в Цвикау на территории Германии. Ещё сборкой новых транспортных средств будут заниматься на заводах в китайском Антинге, а также Фошане. Еще одно предприятие размещается в Чаттануге на территории Соединенных Штатов. В свою очередь данная модель будет реализовываться по всему миру.
Стоит отметить, что младшую модель Volkswagen ID.3 в электрической линейке фирмы продают уже на территории Европейского Союза. В ближайшее время транспортное средство начнут продавать в КНР. Между тем, его считают очень маленьким для авторынка Северной Америки.Темы: Бизнес