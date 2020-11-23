Вакансии в Испании: работников ищут Decathlon, Leroy Merlin и Sprinter

Несколько крупных торговых сетей в Испании открыли сотни вакансий. Перед новогодними праздниками многие компании увеличивают штат, чтобы справиться с наплывом покупателей. Однако Decathlon, Leroy Merlin и Sprinter ищут не временных, а постоянных сотрудников.
Сеть магазинов Decathlon открыла 475 вакансий в Кастельоне, Мадриде, Ла-Пальмас и Барселоне. В основном требуется продавцы, но есть и другие должности. С ними можно ознакомиться на официальном сайте компании. Средняя зарплата в испанском «Декатлоне» — 870 евро. Например, столько получает кассир. Ответственный за секцию в торговом зале зарабатывает 1 454 евро в месяц.
Leroy Merlin открыла 515 вакансий на своём портале. Ищут кассиров, грузчиков, менеджеров по работе с клиентами и т.д. Зарплаты варьируются от 1070 до 1305 евро в месяц.
Сеть спортивных магазинов Sprinter возьмёт на работу 200 человек в Аликанте. Вакансии можно посмотреть здесь. Требуются люди с опытом работы не менее года в сфере логистики. Средняя зарплата — около 900 евро.Темы: Бизнес