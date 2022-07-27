Власти Испании снизили прогноз роста экономики страны

Власти Испании изменили в сторону понижения прогноз роста экономики королевства на будущий год из-за последствий кризиса на Украине. Об этом сообщило во вторник в Twitter правительство страны.

По версии кабмина, "испанская экономика сохранит высокие темпы роста в этом году и замедлится в 2023 году из-за международных последствий" ситуации вокруг Украины. "Правительство прогнозирует рост ВВП на 4,3% в 2022 году и на 2,7% в 2023 году, что выше среднего показателя по еврозоне", - говорится в сообщении.

Ранее правительство прогнозировало экономический рост на 3,5% в будущем году.

В июне Банк Испании (центробанк) понизил прогноз роста ВВП страны в текущем году на 0,4 п. п. - до 4,1%.

Источник: ТАСС