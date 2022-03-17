Власти Испании и Португалии хотят ограничить цены на электроэнергию

Власти Испании и Португалии планируют представить партнерам по ЕС совместное предложение по ограничению цены на электроэнергию на оптовом рынке. Об этом заявила в четверг вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова королевства Тереса Рибера в интервью радиостанции Onda Cero.

Речь идет о лимите в 180 евро за мегаватт-час. "У нас во многом совпадают взгляды с Португалией", - уточнила замглавы правительства Испании. "180 евро - это ориентир, который уже существовал в качестве максимального предела <...> до тех пор, пока в 2019 году [европейская] директива не запретила нам сохранять ограничения на эти предложения, которые делают электрические компании, когда выходят на оптовый рынок, - пояснила Рибера. - Вряд ли подлежит сомнению то, что это должен быть максимальный предел, который мы можем принять на нашем рынке".

"В случае, если Европа не будет соответствовать стандарту принимаемых мер, это заставит нас принимать решения для защиты национальных интересов, - добавила она. - Испанское общество не может ждать".

Ранее цены на электроэнергию в Испании достигли рекордно высоких показателей. В частности, в среду цена на оптовом рынке превысила 263 евро за мегаватт-час.

В среду власти пообещали, что в ближайшее время снизят цены на бензин, электричество и газ в королевстве. Ранее премьер Педро Санчес утверждал, что в росте инфляции и цен на электроэнергию в Испанию якобы виновато российское руководство. В свою очередь главная оппозиционная испанская Народная партия выражала мнение, что правительство использует ситуации вокруг Украины, чтобы оправдать свои неудачи.

Источник: ТАСС