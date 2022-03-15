Названы 9 самых выгодных франшиз в Испании

Франчайзинг — один из самых популярных способов ведения бизнеса в Испании. Издание El Mundo отобрало девять самых рентабельных франшиз в Испании по итогам 2021 года.

1. Супермаркеты Dia

Модель франшизы супермаркета Dia — одна из самых интересных. Как сообщает эта сеть на своем веб-сайте, франчайзи не нужно рисковать инвестициями, потому что компания сразу предоставляет магазин, который оборудован и готов к работе. Но, конечно, необходим минимальный оборотный капитал. Сюда входит и вступительный взнос в размере 300 евро, а также 50% от стоимости начального капитала и гарантия. Кроме того, вы должны выплачивать роялти в размере 2% от продаж и гасить текущие расходы в размере 3% от продаж. После того, как магазин начнет работу, франчайзи будет нести ответственность за снабжение прилавков необходимым товаром.

Dia имеет 1800 франшиз в Испании, и ее главное преимущество заключается в том, что риск значительно снижается благодаря отсутствию крупных инвестиций.

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2. Рестораны The Good Burger

Это сеть гамбургерных, разбросанных по всей стране. Принадлежит группе Restalia. На открытие понадобится примерно 300 тысяч евро. Точка должна располагаться на многолюдной улице или в торговом центре. Минимальная площадь ресторана — 250 квадратных метров. После оформления необходимых документов точка запускается в течение шести недель. Заработок франчайзи составит от 20% до 25% от общего годового объема продаж. Кроме того, следует отметить, что Restalia завершила трудный 2020 год с неплохими показателями: 95% её ресторанов продолжили работу, что является хорошим показателем рентабельности.

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3. Закусочные 100 montaditos

Сеть закусочных, которая также принадлежит группе Restalia. Вступительный взнос составляет 40 000 евро. Прибыль составляет от 15% до 20% от общего объема продаж.

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4. Супермаркеты Eroski

Eroski — испанская сеть супермаркетов. В стране уже работает 500 франшиз этого бренда. Франчайзер не взимает плату за вход, но с учетом всех необходимых расходов франчайзи должен будет инвестировать от 150 000 до 200 000 евро. Зато инвестиции могут окупиться примерно через 5 лет.

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5. Автомастерские Midas

Открытие автомастерской также является интересным вариантом, и среди заметных франшиз в этом секторе на первое место следует поставить Midas. Франшиза Midas стоит около 80 000 евро за мастерскую для мотоциклов и около 165 000 евро за автомастерскую. Если у вас уже есть мастерская и вы хотите преобразовать ее в Midas, инвестиции уменьшаются. Кроме того, вы должны платить 5% роялти и 4,45% маркетинговых роялти. Примечательно, что 70% франчайзи работают с Midas более 15 лет, что говорит о прибыльности этого бизнеса.

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6. Булочные Granier

Granier предлагает два интересных варианта в зависимости от ваших финансовых возможностей или риска, на который вы хотите пойти.

Экспресс-франшиза: инвестиции от 75 000 евро и вступительный взнос 8 000 евро

Обычная франшиза: инвестиции 170 000 евро, вступительный взнос 8 000 евро.

Разница в том, что в «Экспрессе» нет дегустационного зала, поэтому он работает только как магазин по продаже хлеба и выпечки, а не как кафе. При этом ни один из вариантов не предполагает выплату роялти. В стоимость входит обучение за счет компании. Это одна из самых прибыльных франшиз в Испании (15%).

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7. Фастфуд Subway

Франшизы фастфуда, как правило, самые дорогие, поскольку они приносят большую выгоду. Это не относится к Subway, чьи инвестиции умеренны: заинтересованная сторона должна будет внести от 130 000 до 180 000 евро, чтобы начать работу. Ежемесячные рояли составят 8%, а плата за рекламу — 4,5%.

Subway имеет 40 000 точек по всему миру. В Испании пока насчитывается около 60 заведений. При этом заведение, расположенное в хорошем районе, может приносить около 100 000 евро в год.

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8. Оптика General Óptica

Инвестиции в открытие франшизы General Óptica составляют около 110 000 евро, хотя, если у вас уже есть работающий магазин оптики и вы хотите преобразовать его в этот бренд, вам нужно будет заплатить всего около 10 000 евро. Компания предлагает четкий маркетинговый план, обеспечивающий прибыльность франшизы.

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9. Пицца Telepizza

Одна из самых известных франшиз в Испании. Все знают о существовании этой сети пиццерий, и лишь немногие устояли перед тем, чтобы попробовать ее пиццу, что дает большое преимущество франчайзи, который будет работать с очень известным брендом. 73% заведений Telepizza в Испании работают по франшизе, что также говорит в пользу этой бизнес-модели. Первоначальные инвестиции во франшизу Telepizza составляют 90 000 евро, роялти — 5% от ежемесячных продаж, а также плата за рекламу в размере 3% в месяц. В населенном пункте, где вы собираетесь открываться, должно проживать не менее 20 000 жителей.