Власти Испании анонсировали реформы, которые не понравятся автолюбителям

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Правительство включило в план реформ, направленный в Брюссель, две меры, которые напрямую касаются испанских водителей: повышение налогов на дизельное топливо с четвертого квартала 2022 года и возможность введения платы за проезд на автомагистралях годом позже, в конце 2023-го или начале 2024-го.
Что касается дизельного топлива, в тексте подчеркивается, что в настоящее время оно пользуется льготным налогообложением по отношению к бензину, несмотря на то, что загрязняет воздух не меньше. По этой причине власти собираются включить экологические сборы в налог на дизель. Планируется к четвертому кварталу 2022 года полностью уравнять налоги на бензин и дизель. Возможный рост платы за дизельное топливо уже был включен в проект бюджета на 2021 год, но позже был из него вычеркнут.
Другая спорная мера - возможное введение платы за проезд на автомагистралях. О ней noticia.ru уже сообщала ранее. Власти Испании собирались вернуть платный проезд по ряду основных автотрасс, который был отменен ранее. Переход на бесплатные дороги привел к дефициту в 7,5 млрд евро. Теперь Мадриду пришлось дать Брюсселю определённые обещания, чтобы получить 140 млрд евро финансовой поддержки из европейских фондов. Среди этих обещаний был и пересмотр модели финансирования автомагистралей.
Теперь стало известно, что авторы этой инициативы понимают неоднозначность этой меры и осознают возможную реакцию общества. Поэтому переход на платные дороги будет постепенным и состоится не раньше конца 2023 года. В правительстве напоминают, что в 23 из 27 стран Евросоюза есть платные дороги, а в 15 из них все автомагистрали являются платными.