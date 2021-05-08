Сколько получают испанские строители в Германии?

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Испанские строители с удовольствием уезжают работать в Германию. Телеканал Antena 3 выяснил, на какие условия труда и зарплаты могут расчитывать каменщики — профессиональные строители, которые занимаются возведением и ремонтом каменных конструкций.
Испанский каменщик в Германии получает в месяц 2600 евро брутто. Ему положено 30 дней отпуска в год. Кроме того, работодатель организует для него курсы немецкого языка.
Именно такие условия труда прямо сейчас предлагают, например, в Баварии. От претендентов требуют минимальный опыт работы и знание основ профессии. Нужно знать принципы кладки, уметь работать с бетоном и железобетоном.