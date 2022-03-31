Владельцы заправок в Испании задумались об их закрытии

Сегодня, в четверг, на испанских заправках практически нет машин. Всё дело в том, что с завтрашнего дня испанские власти обещают возмещать водителям 20 центов с каждого оплаченного литра бензина или дизельного топлива. Автолюбители решили дождаться этого дня.

Между тем, Испанская ассоциация розничных продавцов топлива объявила, что некоторые станции, вероятно, завтра не откроются, поскольку они не могут позволить себе такие потери, так как не уверены в том, что власти им их компенсируют. «Они не указывают конкретные сроки и сами не гарантируют возврат», - утверждают в ассоциации.

«Многие компании не имеют достаточной ликвидности, чтобы справиться с установленными правительством бонусами в размере 20 центов за литр», — подчеркивает ассоциация. Кроме того, многие ещё не восстановились после потерь, понесённых во время пандемии коронавируса, когда заправки лишились большей части своего заработка.

Напомним, правительство Испании обещает компенсировать 15 центов с каждого литра из государственного бюджета, а нефтяные компании должны возместить не менее 5 центов.