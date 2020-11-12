В Мадриде ресторанам разрешили без согласования устанавливать барьеры на террасах

Мадридским ресторанам и кафе разрешили устанавливать барьеры на открытых террасах без предварительного согласования. Речь идёт о перегородках, которые защищают от ветра и дождя. Цель — максимально продлить «летний» сезон и помочь рестораторам в непростые ковидные времена.
Максимальная высота панелей не должна превышать 140 сантиметров. Есть и ещё ряд ограничений, которые сводятся к тому, что ограждения не должны мешать пешеходам и портить внешний вид улицы.
Заведения общепита переживают тяжёлые времена в Испании. Во многих регионах их деятельность и вовсе приостановлена, чтобы замедлить распространение коронавируса. Некоторые рестораторы уже не выдержали убытков и закрыли свои заведения.Темы: Бизнес Мадрид