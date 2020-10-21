В Мадриде почти треть работников перешла на удалёнку

Мадрид — абсолютный лидер в Испании по числу сотрудников, переведённых на удалённую работу.
По данным компании Randstad и Национального института статистики, в столичном регионе насчитывается 788 800 работников, которые полностью или частично трудятся из дома. Это 26,6% от общего числа работающих жителей автономии. За год число удалённых сотрудников здесь выросло почти на 400%. А в Испании в целом — на 200%.
В Испании на долю удаленных сотрудников приходится 16,2%. В Каталонии — 18,5% (596 900 человек).
Плохо переходят на удалёнку Ла-Риоха (10,9%), Мурсия (10,6%) и Канарские острова (9,6%).Темы: Бизнес Мадрид