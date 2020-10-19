Банк BBVA выпустил сверхзащищённую карту без номера и с динамичным CVV

Банк BBVA представил карточку нового поколения с меняющимся кодом CVV. Кроме того, на ней нет номера и срока действия. Говорят, украсть деньги с такой практически невозможно. Карточку назвали Aqua.
Чтобы воспользоваться картой, её владельцу потребуется только мобильное приложение на iOS или Android. Вся информация находится под криптографической защитой данных, а самый главный при совершении платежей и переводов код — CVV — каждый раз генерируется индивидуально.
Карты Aqua есть как дебетовые, так и кредитные. Все они производятся по последним экологическим стандартам из перерабатываемого пластика. «Это больше, чем выпуск новой карты. Это новый опыт для наших клиентов. В приложении они найдут самые популярные услуги, удобный контроль за своими расходами, возможность выбора способа оплаты. Онлайн-покупки станут безопаснее, поскольку номер и CVV не отображаются на карточках», - объяснил Гонсало Родригес — директор по развитию BBVA в Испании.Темы: Бизнес