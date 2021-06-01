В Мадриде откроется огромный магазин Zara

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Компания Inditex откроет на площади Испании в Мадриде огромный магазин, где будут представлены бренды Zara, Zara Home и Stradivarius.
Торговая площадь составит 9 тысяч квадратных метров. Этот магазин Zara станет одним из самых больших в мире. Президент Inditex Пабло Исла подчеркнул, что это будет «мировой эталон в концепции интеграции обычных и интернет-магазинов». «Наша стратегия очень точно описана здесь: максимальное качество пространства, дополненное применением самых эффективных технологических инструментов для обеспечения наилучшего качества обслуживания», - добавил он.
Открытие магазина запланировано на следующий год.