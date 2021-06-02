В каждом втором испанском муниципалитете нет ни одного отделения банка

Последние новости Испании на русском языке
Испанские банки в последние годы активно закрывают свои отделения, особенно в небольших населенных пунктах. В результате на сегодняшний день каждый второй муниципалитет в стране остается без банка.
Максимального числа отделений испанские банки достигли в 2008 году. Тогда в стране работало 46 тысяч офисов финансовых организаций. С тех пор закрылась примерно половина.
В Испании насчитывается 8 131 муниципалитет. И в 4 287 из них нет отделения банка. В общей сложности 1,39 миллиона человек вынуждены ехать до ближайшего офиса на машине или в пригородном общественном транспорте.