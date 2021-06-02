В Испании рекордно упала безработица

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В мае число официально зарегистрированных безработных в Испании снизилось на 129 378 человек по отношению к апрелю. Это рекордное падение с начала подсчётов в 1996 году.
Снижение безработицы зафиксировано во всех секторах экономики, но больше всего в сфере услуг (на 93 327 человек меньше), промышленности (на 9403), сельском хозяйстве (на 9155) и строительстве (на 8149).
Безработица упала во всех автономных сообществах, но особенно в Андалусии (на 28 561 безработного меньше), Каталонии (на 15 368), Валенсии (на 12 385) и Мадриде (на 10 590).