В Испании введут временные налоги в отношении энергетических компаний и банков

Правительство Испании планирует ввести два временных налога в отношении крупных энергетических компаний и финансовых учреждений. Об этом заявил во вторник председатель правительства королевства Педро Санчес, выступая в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента).

"Это правительство не потерпит существования компаний или отдельных лиц, которые пользуются кризисом в ущерб большинству, - уточнил премьер. - Мы собираемся ввести налог на сверхприбыль крупных энергетических компаний, который привлечет 2 млрд евро в год в течение следующих двух лет".

"Правительство одобрит исключительный и временный налог для крупных финансовых учреждений, которые уже начинают получать выгоду от повышения процентных ставок, - уточнил глава кабмина. - Этот налог будет действовать в течение двух лет, и предполагается, что мы сможем получить около 1,5 млрд евро в год".

Источник: ТАСС