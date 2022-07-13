В Испании решили экономить энергию с помощью удаленки и общественного транспорта

Власти Испании считают необходимым принять меры, направленные на экономию энергии. Об этом заявил во вторник председатель правительства королевства Педро Санчес, выступая в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента).

"Мы должны принять меры по энергосбережению, - сказал он. - И я хочу быть еще более точным: нам придется продвигать такие меры, как увеличение удаленной работы, продвижение [использования] общественного транспорта, небольшое снижение температуры отопления или повышение ее при кондиционировании воздуха".

Санчес также призвал к общему европейскому ответу в случае, если Россия прекратит поставки газа в Европу. "Хорошая новость заключается в том, что Испания меньше других зависит от российского газа благодаря нашей твердой приверженности энергетической независимости", - отметил испанский премьер.

Источник: ТАСС