В Испании построят комплекс плавучих ветряных электростанций

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Энергетическая компания Iberdrola инвестирует более 1 млрд евро в строительство первого в Испании парка плавучих морских ветряных электростанций. Исследования, проектирование и инженерия могут начаться уже в этом году.
Компания, возглавляемая Игнасио Санчесом Галаном, ожидает, что парк заработает в 2026 году. Он будет генерировать 2800 рабочих мест в год. В период с этого года по 2022-й будет создано от 1 до 2 тысяч рабочих мест. «Объект станет полюсом индустриализации и занятости в стране», - говорится в сообщении Iberdrola.
Ветряки будут разбросаны по всему побережью Испании: в Галисии, Андалусии, на Канарских островах.
Всего в испанские проекты Iberdrola планирует инвестировать 14,3 млрд евро до 2025 года.