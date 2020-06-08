В Испании открываются торговые центры

В понедельник в Испании снова заработали торговые центры после двух месяцев простоя. Открыть двери смогли 164 ТЦ, это почти треть от всех ТЦ в стране. Причём 101 из них расположен в столичном регионе. Торговые центры разрешено открывать в населённых пунктах, перешедших на «второй этап» снятия ограничений. К ним относятся и Мадрид с Барселоной.
В регионах, перешедших на второй этап, торговым центрам позволено принимать до 40% от их пропускной способности в каждом конкретном магазине и до 30% в общих помещениях. В регионах, находящихся уже на третьем этапе, эти ограничения находятся на отметках 50% и 40% соотвественно.
Правила, действующие в торговых центрах, уже всем известны: дистанция два метра между людьми, маски, регулярная дезинфекция. В магазинах одежды увеличили расстояние между примерочными кабинками. А вся одежда и обувь после примерки будет обрабатываться и помещаться на «карантин».Темы: Бизнес