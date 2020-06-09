Банк Испании прогнозирует падение ВВП на 12% в 2020 году

Экономика Испании может сократиться на 22% во втором квартале 2020 года, а по итогам всего текущего года снизиться почти на 12%, прогнозирует центробанк страны.
Как сообщает ИА «Финмаркет» со ссылкой на Financial Times, испанский ЦБ в понедельник обозначил два основных сценария, по которым может развиваться ситуация в стране. Первый сценарий предусматривает постепенное восстановление экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса и соответствующими ограничительными мерами, второй - быстрое восстановление.
В соответствии с первым сценарием, ВВП Испании сократится на 21,8% в апреле-июне и на 11,6% по итогам всего года, а в 2021 году вырастет на 9,1%, в 2022 году - на 2,1%.
В рамках второго сценария падение ВВП в текущем квартале составит 16%, а по итогам всего года - 9%. В 2021 году испанская экономика вырастет на 7,7%, в 2022 году - на 2,4%, предполагает сценарий "быстрого восстановления".
Отметив "наличие огромной неопределенности в настоящее время", Банк Испании предусмотрел также "рисковый сценарий" со "множественными новыми случаями заболеваемости", которые потребуют введения новых локдаунов.
В соответствии с этим сценарием, объем ВВП Испании упадет на 15,1% в 2020 году и увеличится лишь на 6,9% в 2021 году и на 4% в 2022 году.Темы: Бизнес