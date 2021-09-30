В Испании обновили рейтинг самый дорогих и самых дешёвых супермаркетов

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Испанская организация по защите прав потребителей (OCU) регулярно сравнивает цены в супермаркетах. В своём новом исследовании аналитики определили самый дешёвый супермаркет в стране. И самый дорогой…
Правильно выбирая супермаркет, можно в год экономить на продуктах и товарах первой необходимости в среднем 1073 евро, подсчитали в OCU. Но, например, в Мадриде эта сумма может доходить до 3532 евро.
Самый дешёвый супермаркет в Испании — это Alcampo в Мурсии. Далее следуют магазины этой же сети в Сант-Адриа-де-Бесос (Каталония), Барселоне, Виго и Эсплугес-де-Льобрегат (Каталония). При этом Alcampo — не самая дешёвая сеть в стране. Этот титул достался магазинам Dani (этих супермаркетов особенно много в Гранаде).
Самая дорогая сеть супермаркетов в Испании — Sanchez Romero. Магазин под этой вывеской в Ла-Моралехе также признан самым дорогим во всей Испании.