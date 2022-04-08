В Испании не хватает 210 тысяч айтишников

В этом году испанским работодателям нужно будет найти сотрудников для 210 тысяч вакансий в сфере IT-технологий. Об этом заявил президент компании ManpowerGroup в Испании, Португалии, Греции и Израиле Рауль Грихальба.

По его словам, такое число специалистов необходимо для перехода в новую цифровую реальность. «У нас есть пласт крупных компаний, у которых есть планы развития и привлечения кадров. Но есть также средние и малые компании, которые никак не могут повлиять на этот процесс перехода к цифровой реальности», - объяснил Грихальба.

Президент ManpowerGroup Spain добавил: «Необходимо развивать таланты и отбросить мысли о том, чтобы просто привлечь их на стороне». По этой причине он настаивает на необходимости «внести изменения, чтобы компании были движущей силой переквалификации и находили новые пути развития для своих сотрудников».