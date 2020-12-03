В Испании могут ввести четырёхдневную рабочую неделю

Второй вице-президент правительства Пабло Иглесиас заявил в четверг, что Министерство труда и его глава Иоланда Диас изучают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. Это, по мнению чиновников, это может способствовать созданию новых рабочих мест.
В интервью телеканалу TVE Иглесиас объяснил, что сам он всегда выступал на сокращение рабочей недели. «Я знаю, что Министерство труда и Иоланда Диас изучают это», - рассказал он. Отвечая на вопрос о том, когда может быть внедрена «четырехдневка», вице-премьер отметил, что всё зависит от министерства.
Предполагается, что люди будут работать 32 часа в неделю, но их зарплата не уменьшится.
Безработица в Испании стремительно растёт. В ноябре число безработных увеличилось на 25 269 человек. Это максимальный прирост с 2012 года для этого месяца.Темы: Бизнес