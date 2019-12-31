Средняя стоимость владения автомобилем в Испании составляет 475 евро в месяц

Средневзвешенная стоимость владения автомобилем в Испании составляет 475 евро в месяц. Такие данные приводит голландская компания LesePlan, специализирующаяся на международных услугах по лизингу автомобилей и управлению корпоративными автопарками.
Эта сумма включает затраты на топливо, регулярное техническое обслуживание и ремонт, страховки, транспортный налог, затраты на парковку и уплату дорожных штрафов.
Средневзвешенная стоимость владения автомобилем включает общие затраты на компактные и среднеразмерные автомобили массовой категории, премиального и люксового сегментов.Темы: Бизнес