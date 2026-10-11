КРУПНЕЙШИЕ РАУНДЫ

🚀 Open Cosmos — €300 млн. Производитель малых спутников и космической инфраструктуры; основан в Барселоне и имеет здесь производственную площадку.

🚀Factorial — €129 млн. Барселонская платформа для управления бизнесом и персоналом; после раунда компанию оценили примерно в $2,5 млрд.

🚀Preply — €128 млн. Платформа для изучения языков с крупным хабом в Барселоне; после раунда стала единорогом с оценкой $1,2 млрд.

🚀ONA Therapeutics — €74,2 млн. Биотех из Parc Científic de Barcelona, разрабатывающий препараты против устойчивых к лечению опухолей.

🚀Theker Robotics — €74 млн. Барселонский разработчик промышленных роботов с ИИ; в раунд вошли CRV, Samsung и LVMH.

Источник: Observatorio de Startups Fundación Innovación Bankinter