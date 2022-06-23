Средняя годовая зарплата в Испании превысила 25 тысяч евро

По данным Национального института статистики (INE), средняя годовая зарплата в Испании составляет 25 165 евро. Однако мужчины по-прежнему зарабатывают больше женщин. Молодые специалисты — меньше опытных. А жители северных регионов — больше южан.

За год средняя заработная плата в Испании выросла на 3,2%, передает телеграм-канал "Испания". При этом выросло число тех, чей оклад не дотягивает до среднего уровня. Женщины получают на 23% меньше, чем мужчины. Особенно заметна эта разница в сфере услуг (до 39%). И меньше всего — в науке и здравоохранении (12,6%).

Больше всех заработают жители Страны Басков (в среднем 30 224 евро в год). За ними следуют жители Мадрида (28 829 евро), Наварры (27 996 евро) и Каталонии (27 100 евро). А меньше всего получают в Эстремадуре (20 479 евро), на Канарских островах (21 631 евро) и в Андалусии (22 323 евро).