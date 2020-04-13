Рынки Барселоны осваивают доставку продуктов на дом

Многие и до пандемии предоставляли подобные услуги, а сейчас просто усилили это направление, рассказывает представитель Муниципального института рынков Барселоны Максим Лопес. Он считает, что подобные сервисы в современных условиях — не просто удобны, а крайне полезны. Ведь они помогают горожанам следовать призывам властей и соблюдать правила изоляции.

Самый известный рынок Барселоны — знаменитая Бокерия — сейчас не похож сам на себя. Обычно здесь нет прохода от туристов и желающих перекусить и выпить. Сейчас же все силы брошены на доставку. Заказать продукты на дом тут можно было и раньше через специальную онлайн-платформу. А сейчас число заказов через Интернет выросло в десять раз. Кроме того, рынок выделил телефонную линию для тех, кто не пользуется Интернетом. По телефону заказывают в основном пожилые люди. Как правило, заказ привозят на следующий день. «Обычно заказывают свежие продукты, много овощей, ещё рыбу и мясо», — говорит Оскар Убиде из Объединения торговцев Бокерия.