Рост цен на электроэнергию в Испании достиг небывалого уровня

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Рост цен на электроэнергию в Испании достиг невиданного ранее уровня и вывел страну на первое место в Евросоюзе по этому показателю.
Сейчас электроэнергия в Испании стоит на 37,1% дороже, чем в июне 2020 года, передаёт noticia.ru. На втором месте находится Эстония, где цены выросли на 31,4%.
Показатели за июнь текущего года являются самыми высокими за всю историческую серию по Испании, которая берёт начало в 1997 году. Согласно данным OMIE, оператора рынка электроэнергии в Испании и Португалии, среднемесячная стоимость составила 83,3 евро за МВт / ч.