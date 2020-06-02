Разработчик компьютерных игр Paradox пришёл в Испанию

Шведская компания - разработчик компьютерных игр Paradox Interactive сообщила об открытии своей первой испанской студии — Paradox Tinto. Её разместят в Барселоне.
Возглавит испанскую студию ведущий гейм-дизайнер и программист компании Йохан Андерссон. Именно он создал франшизу Europa Universalis — известной игры в жанре глобальной стратегии. Сначала команда под его руководством будет заниматься дополнениями к четвёртой части серии. А потом займётся и другими играми.
Paradox специализируется на стратегиях с упором на историю человечества, управление экономикой и политикой. Компания разработала игры Europa Universalis, Hearts of Iron, Crusader Kings, Victoria, Penumbra, Magicka и другие.Темы: Бизнес