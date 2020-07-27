Почти половина испанских компаний надеется восстановиться после коронавируса только к концу 2021 года

Полностью восстановить свою активность после коронавируса к концу 2021 года рассчитывают в 43% испанских компаний. Об этом говорится в исследовании, проведённом институтом Kaizen. И только 23% думают, что достигнут этой цели к декабрю 2020-го.
Сейчас испанские компании подстраиваются под условия «новой нормальности», сокращают расходы. 66% компаний удалось сократить расходы на 10-30%. Инвестиционная активность отошла на второй план. Около 43% бизнес-структур перевели проекты в режим stand by. 83% опрошенных делают ставку на новые технологии как единственный способ сэкономить и выжить.
«Самый реалистичный сценарий предполагает рецессию в испанской экономике, которая продлится от одного года до пяти лет», - прокомментировал результаты опроса глава испанского подразделения института Kaizen Боржа Иглесиас.
В ходе работы над исследованием были опрошены руководители и владельцы крупных испанских компаний и общественных организаций.Темы: Бизнес