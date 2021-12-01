Организация экономического сотрудничества и развития ухудшила прогноз для Испании

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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз для Испании. Если ещё в сентябре предполагалось, что испанская экономика вырастет на 6,8% в этом году, то теперь ожидается рост всего на 4,5%.
В 2022 году, по прогнозам ОЭСР, ВВП Испании вырастет на 5,5%, а не на 6,6%, как ожидалось ранее. Полное восстановление испанской экономики, по мнению аналитиков, ожидается лишь в 2023 году, когда ВВП подрастёт ещё на 3,8%.
Как сообщает noticia.ru, эти прогнозы сильно отличаются от тех, что опубликовало ранее испанское правительство, которое ожидает 6,5-процентного роста ВВП в текущем году и 7-процентного — в следующем.