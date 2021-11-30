Дочь основателя Zara возглавила текстильный холдинг Inditex

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В испанском текстильном холдинге Inditex (бренды Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho и другие) сменилось руководство.
Возглавлявший копанию с 2011 года Пабло Исла ушёл в отставку, а вместо него пост председателя заняла дочь основателя Inditex Марта Ортега.
На фоне этих новостей акции компании упали на 4,55%.
Последние 15 лет Марта работала в структурах Inditex, занимаясь преимущественно продвижением бренда Zara. Она и теперь будет возглавлять это направление.
"Я всегда говорила, что посвящу свою жизнь развитию наследия моих родителей, глядя в будущее, но извлекая уроки из прошлого и служа компании, нашим акционерам и нашим клиентам на том месте, где я больше всего нужна", - прокомментировала своё назначение Марта Ортега.