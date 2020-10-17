Новые вакансии в Испании: нужны работники в Decathlon и Primark

Сразу несколько крупных компаний объявили о массовом наборе сотрудников в Испании, борющейся с безработицей.
Торговая сеть Decathlon, специализирующаяся на товарах для спорта и активного отдыха, открыла 406 вакансий. В основном в Барселоне. Увлечение каким-нибудь видом спорта станет большим плюсом на собеседовании. Зарплаты варьируются от 870 евро в месяц (кассир) до 1454 (ответственный за секцию).
Ирландская сеть магазинов одежды Primark ищет 50 работников в штат. Кроме того, требуются временные работники и сотрудники с частичной занятостью. Среди вакансий много должностей кассира (918 евро в месяц) и работника торгового зала. Больше всего вакансий сосредоточено в Мадриде и Барселоне.
Последние прогнозы МВФ предрекают Испании затяжную высокую безработицу. Стране потребуется семь лет, чтобы вернуться к докризисным показателям, считают аналитики.Темы: Бизнес