Nissan закрывает в Барселоне завод с 3 тыс. работников

Автопроизводитель Nissan решил закрыть завод в Барселоне. Без работы останутся примерно 3 тысяч человек. Но, как отмечают испанские СМИ, под угрозой оказались ещё почти 20 тысяч «непрямых» рабочих мест. Закрытие обойдется компании в 1 млрд евро.
О решении закрыть производство в Каталонии правительству Испании доложил лично глава европейского подразделения Джанлука де Фиччи. "Мы сожалеем о решении Nissan не только уйти из Испании, но и уйти из Европы. Мы не будем сидеть сложа руки и продолжим искать пути сохранения рабочих мест», — прокомментировала министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя.
После объявления о закрытии работники собрались возле завода и начали жечб покрышки.
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