Крафтовое пиво в Испании будут маркировать специальным знаком

В Испании разработали специальный логотип для крафтового пива, который будет наноситься на продукцию небольших независимых пивоварен.
Логотип AECAI от Испанской ассоциации независимых крафтовых пивоварен могут использовать производители, которые разливают не больше 5 млн литров пива в год и не используют дешёвые добавки. Это должен быть настоящий малый бизнес, который создаёт рабочие места и стимулирует испанскую экономику.
Использовать логотип смогут также добросовестные поставщики сырья для пивоваренной промышленности.Темы: Бизнес