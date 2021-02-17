Названы самые востребованные профессии в Испании в 2021 году
12:59 17.02.2021
В свете существующих на рынке труда сложностей, спровоцированных пандемией, кадровая компания Adecco составила список самых востребованных в этом году профессий в Испании и секторов с наилучшими перспективами найма. Несмотря на безработицу, сегодня восемь из десяти компаний сталкиваются с трудностями при поиске кандидатов на некоторые вакантные должности.
Список самых востребованных специальностей в Испании
- Сфера здравоохранения.
- Сфера новых технологий.
- Коммерческая сфера, особенно для владеющих иностранными языками.
- Некоторые рабочие профессии: сварщики, электромеханики, фрезеры, токари, операторы и специалисты по техническому обслуживанию.
По регионам ситуация может несколько отличаться. Рассмотрим самые востребованные профессии в некоторых автономных сообществах Испании.
- Самые востребованные профессии в Мадриде: программисты, операторы и грузчики.
- Самые востребованные профессии в Каталонии: управляющие со знанием языков, грузчики, айтишники.
- Самые востребованные профессии в Валенсии: промышленные инженеры, грузчики, электромеханики, специалисты техобслуживания, операторы, пекари.
- Самые востребованные профессии в Андалусии: электромеханики, айтишники, лаборанты, медики, специалисты техобслуживания.