Google построит в Малаге центр кибербезопасности

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Компания Google объявила, что построит центр кибербезопасности в испанской Малаге.
Здесь будут обучать молодых специалистов, проводить профильные семинары, разрабатывать и тестировать новые продукты. На развитие этой сферы в Испании интернет-гигант собирается потратить 650 миллионов долларов.
Центр кибербезопасности будет расположен на площади 2500 квадратных метров на Пасео-де-ла-Фарола. В Google объяснили, что выбрали Малагу, потому что в этом регионе «есть большие таланты, яркая экосистема для стартапов, а также инкубаторы с уже отработанной технологией».