Microsoft создаст в Барселоне центр исследования искусственного интеллекта

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Microsoft создаст в Барселоне исследовательский центр искусственного интеллекта. Компания объявила, что на начальном этапе там будут работать 30 профессиональных экспертов в таких областях, как разработка программного обеспечения и машинное обучение. Но со временем число сотрудников увеличится до 100.
Задачей центра будет разработка технологий искусственного интеллекта для улучшения взаимодействия с пользователем в Интернете. Хаб, который будет расположен в Барселоне и направлен на привлечение талантов из всех европейских стран, является частью команды Search & AI, возглавляемой Жорди Рибасом, вице-президентом Microsoft Corporation.
Со своей стороны президент Microsoft Spain Альберто Гранадос отметил, что инвестиции компании в Барселону являются «еще одним доказательством» высокой квалификации испанских профессионалов и их способности превратить страну в полюс привлечения талантов. Центр будет тесно сотрудничать с испанскими университетами, исследовательскими центрами и технологическими компаниями.
Ранее компании Vodafone и Klarna тоже открыли свои инновационные центры в Испании.