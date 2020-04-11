Mercadona набирает новых сотрудников без опыта работы

Сеть супермаркетов Mercadona объявила о наборе новых сотрудников.
Вакансии открыты в провинциях Валенсия, Алава, Барселона, Кадис, Сьюдад-Реаль, Лерида, Севилья, Сарагоса, Гранада, Малага. Зарплаты варьируются от 1338 до 2900 евро в зависимости от должности. Соискателям достаточно иметь свидетельство о среднем образовании, а опыт работы не требуется. Впрочем, есть вакансии, на которые могут претендовать только профессионалы. Например, в Барселоне ищут технического специалиста для логистического блока с окладом в 2900 евро в месяц.
Вакансии доступны на сайте компании.Темы: Бизнес