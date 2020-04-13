Cabify в Испании вводит услуги курьерской службы

Популярный сервис аренды машин с водителем Cabify переориентировал свою деятельность в Испании. Теперь автомобили Cabify будут развозить посылки.
Курьерские услуги будут предоставляться через мобильное приложение Cabify Envíos. Сервис позволяет оперативно передавать пакеты частным лицам и компаниям. При этом минимальная цена доставки — 10 евро. Служба работает с 8:00 до 23:59.
Таким образом компания пытается минимизировать потери, связанные с отсутствием клиентов в охваченной коронавирусом Испании.
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