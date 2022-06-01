Лучшие испанские вузы в 2023 году

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Сегодня обновился Шанхайский глобальный рейтинг университетов. Среди испанских вузов лучшим признан Университет Барселоны. В топ-5 также вошли Университет Гранады, Автономный университет Барселоны и Автономный университет Мадрида.
Восемь мест в первой десятке занимают американские университеты (Гарвард, Массачусетский технологический, Стэнфорд и другие). И два британских — Оксфорд и Кембридж. Первый университет континентальной Европы — Парижский, он на 15-м месте.
Рейтинг составляется на основе многих критериев, например, числа лауреатов Нобелевской премии, научных статей в престижных журналах и т.д.