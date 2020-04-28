Коронавирус привёл к рекордному с 2013 года росту безработицы в Испании

Соцопросы показывают рост безработицы в Испании — рекордный с 2013 года. Об этом сообщает во вторник Национальный институт статистики (INE) со ссылкой на опрос трудоспособного населения страны.
За первый квартал текущего года работы лишились около 285 600 человек. При этом следует учитывать, что опрос захватил лишь две первые недели карантина.
Больше всего пострадала сфера услуг, в которой число рабочих мест сократилось на 275 900. Далее следуют сельское хозяйство и строительство. Среди регионов самыми уязвимыми оказались Балеарские острова, Валенсия и Андалусия.
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