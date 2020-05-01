Экономика Испании рекордно упала

ВВП Испании снизился в I квартале этого года на 5,2% — максимально с 1970 года. Об этом сообщает Национальный институт статистики (INE). Причиной столь стремительного падения испанского ВВП стала пандемия коронавируса, парализовавшая экономику страны. Предыдущий антирекорд был установлен в I квартале 2009 года, когда экономика упала на 2,6%.
Как ранее сообщала Noticia.ru, Банк Испании прогнозирует обрушение экономики минимум н 6,6% по итогам текущего года. А пессимистичный сценарий предполагает снижение ВВП на 13,6%. Это будет напрямую зависеть от продолжительности режима повышенной готовности, который действует в стране.
До пандемии Банк Испании предсказывал снижение ВВП на 1,7%.Темы: Бизнес